Homem é preso e adolescente apreendido com drogas e dinheiro em Manaus

Manaus/AM - Um homem de 39 anos foi preso e um adolescente de 16 anos foi apreendido neste sábado (05) após serem flagrados com drogas e dinheiro, em uma ponte de madeira no beco Olaria, bairro Crespo, zona centro-sul de Manaus.

Os policiais militares receberam uma denúncia anônima sobre possível comércio de drogas no beco, indicando a dupla suspeita. Com a chegada da viatura ao local, os dois tentaram fugir, correndo por baixo das casas, mas foram capturados e detidos.



Na revista, foram encontrados com ambos cinco pinos de cocaína. Os policiais realizaram varredura na área e encontraram escondidos sob a ponte 180 trouxinhas de oxi, 60 trouxinhas de maconha, cinco porções médias de oxi; uma placa de colete balístico com numeração suprimida e um aparelho celular e R$ 839 em espécie.



O homem adulto foi levado ao 1˚ Distrito Integrado de Polícia (DIP) para as providências e o adolescente foi apreendido e aguarda a delegacia especializada.