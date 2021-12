Homem é preso com submetralhadora e arsenal escondido em casa em Manaus

No local, com a autorização do morador, a equipe fez uma vistoria e encontrou uma mochila com dois revólveres Taurus calibre .38; uma submetralhadora, tipo caseira, calibre .9mm; uma pistola KWG simulacro; 20 munições calibre .9mm; quatro munições calibre .380; uma munição calibre .38; e seis munições calibre .40 com carregador.

Com o apoio da Rocam e Companhia de Operações Especiais (COE), foi feito o cerco no local, mas os suspeitos conseguiram fugir.

