Homem é preso com semi metralhadora falsa em beco de Manaus

Manaus/AM - Paulo Henrique Moraes Brandão, de 28 anos, foi preso com uma semi metralhadora falsa, nesta sexta-feira (05), em um beco no bairro Educandos, na zona Sul de Manaus. Além dele, a polícia também prendeu Ericsson de Lima Reis, 23; Wesley Alexandre Cavalcante da Silva, 23; e Warley Cavalcante da Silva, 19, por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

De acordo com a delegada Elizabeth de Paula, titular do 2° Distrito Integrado de Polícia (DIP), as diligências foram feitas com objetivo de combater a venda de drogas e, também, diminuir a alta taxa de homicídios naquela área, ocasião em que pegamos o primeiro indivíduo fazendo a guarda de um beco, com simulacro. Logo em seguida, adentrando mais no local, localizamos o material apreendido sendo comercializado, na rua Inácio Guimarães, no bairro Educandos.

“Ao entrarmos no Beco São Francisco, encontramos Paulo Henrique com um simulacro de uma semi metralhadora, fizemos a abordagem, e quando outras equipes adentravam no beco, foi identificado Ericsson, Wesley e Warley com drogas, dinheiro, balança e pinos para dividir o entorpecente e vender”, disse.

Ainda conforme a delegada, foram apreendidas três porções de maconha, duas porções de cocaína e uma porção de oxi, além de diversos pinos utilizados para guardar o material entorpecente, quantias em dinheiro e uma réplica de arma de fogo.

“Os bairros Educandos, Colônia Oliveira Machado e Morro da Liberdade, todos situados na zona sul, estão sendo monitorados diariamente na tentativa de identificar outros possíveis indivíduos que fazem a comercialização de drogas naquela região. Este trabalho tem contado com a contribuição da população, por meio de denúncias”, falou.

Procedimentos

Ericsson, Paulo, Wesley e Warley responderão por tráfico de drogas e associação para o tráfico e ficarão à disposição do Poder Judiciário.