Homem é preso com quelônios em barco no Amazonas

Manaus/AM - Um homem foi preso por crime ambiental, nesta quarta-feira (12), com quelônios dentro de um barco, nas proximidades do município de São Paulo de Olivença, no interior do Amazonas. Ele é o responsável por uma embarcação que trafegava pelo rio Solimões.

De acordo com a polícia, foram encontrados oito quelônios e, de acordo com o suspeito, o destino dos animais seria o município de Santo Antônio do Içá.

O homem foi levado à 52ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).