Homem é preso com motocicleta roubada em Manaus; Outra foi achada abandonada

Os policiais com ele dois aparelhos celulares produtos de roubo. O jovem foi conduzido, junto com a motocicleta, para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Na zona leste, por volta das 21h20, policiais da 9ª Cicom na viatura 7108 recuperaram uma motocicleta Honda Bros, placa JXL-9G69, roubada momentos antes, e detiveram o homem que estava com ela no bairro São José.

