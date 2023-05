Homem é preso com moto roubada ao passear pela BR-174

Manaus/AM - Um homem, não identificado, foi preso nesta terça-feira (23) ao passear com moto roubada na BR-174, no município de Presidente Figueiredo, no Amazonas.

A prisão ocorreu durante uma ronda da Polícia Rodoviária Federal (PRF). De acordo com a polícia, foi possível detectar inconsistência no emplacamento do veículo e que o veículo possuía um registro de furto/roubo.

Diante dos fatos, o homem foi conduzido ao 1º DIP da Polícia Civil em Manaus, a fim de que fossem realizadas as medidas cabíveis, em tese, pelo crime de receptação.