Homem é preso com mais de R$ 700 mil em malas

Um homem foi preso em flagrante com duas malas com mais de R$ 700 mil em espécie após uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Icó, no interior do Ceará, neste sábado (24). Além das malas com dinheiro, os agente também apreenderam duas armas de fogo e munição para fuzil.

Segundo a PRF, uma equipe realizava uma ação de educação para o trânsito no quilômetro 383 da rodovia federal BR-116 quando abordou um veículo Toyota Corolla. O motorista se identificou como um policial da Bahia.

Em fiscalização, os policiais rodoviários perceberam que o vidro traseiro do carro estava quebrado, com muitos estilhaços no banco do passageiro. Por conta disso, eles fizeram uma busca minuciosa no veículo.

Dentro do automóvel foram localizadas duas armas de fogo, sendo uma delas registrada em nome do motorista e a outra registrada como propriedade de um órgão oficial. Ainda no carro, os agentes também encontraram munição de pistola e de fuzil.