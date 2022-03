Homem é preso com mais de 200 Kg de drogas avaliados em R$ 3,4 milhões no Amazonas

Manaus/AM - Um homem de 27 anos, de dupla nacionalidade, foi preso com 230 Kg de drogas no município de Japurá, no interior do Amazonas, nesse fim de semana. O material está avaliado em R$ 3,4 milhões.

A prisão foi feitas por policiais militares da Companhia de Operações Especiais (COE), no sábado (26), próximo à fronteira com a Colômbia.

A ação integrada com a Marinha do Brasil ocorreu após levantamento de inteligência sobre rotas internacionais do tráfico.

Foram encontrados aproximadamente 230 quilos de maconha tipo skunk, divididos em sacos, em diversos pontos em uma localidade próximo ao rio Japurá.

O homem foi preso em flagrante e vai responder por tráfico de drogas.