Homem é preso com mais de 20 Kg de drogas escondidos em casa em Manaus

Durante a abordagem, ele confessou que guardava mais material em uma casa e conduziu os agentes até lá. No interior do impovel foram apreendidos mais de 20 Kg de maconha e oxi. O homem foi preso em flagrante e vai responder por tráfico.

O material estava escondido em uma residência na rua Ibisco e foi encontrado após denúncia anônima. Moradores do bairro avisaram a polícia sobre um homem que estava vendendo os entorpecentes no local.

