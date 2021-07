Homem é preso com estoque de armas em casa em Manaus

Manaus/AM - Policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) detiveram, na manhã deste sábado (24), um homem de 38 anos com uma arma de fogo na comunidade São Francisco, bairro Puraquequara, Zona Leste de Manaus.

Os policiais receberam denúncia anônima, informando que um homem estaria em posse de várias armas de fogo. No local informado, a Rocam abordou um suspeito com as características repassadas na denúncia. Ao ser questionado, ele confessou que estava guardando três armas de fogo no interior da sua residência.

Após autorização de revista no local, foram encontradas as armas, sendo uma arma de fogo tipo submetralhadora, calibre 380, sem numeração aparente, com carregador estendido contendo cinco munições intactas; uma arma de fogo tipo pistola, marca Taurus, modelo PT938, calibre 380, numeração suprimida, com carregador contendo três munições intactas; e uma terceira arma tipo espingarda, sem modelo/ marca e numeração aparentes, calibre 28, uma munição do mesmo calibre intacta e duas munições de calibre 32 intactas.

O suspeito foi levado ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP).