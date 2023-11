Homem é preso com drogas e adolescente é resgatada de cárcere privado no Amazonas

Manaus/AM - Um homem identificado pela polícia como Jucilane Pires do Nascimento, conhecido como “Silas”, foi preso com drogas, nesta sexta-feira (10), em uma casa no bairro Biribiri, em Manacapuru, no Amazonas. Uma adolescente de 17 anos que estaria, supostamente, em cárcere privado foi resgatada.

De acordo com o delegado Rafael Allemand, titular da DIP do município, o resultado desta fase da operação, que visa o combate ao tráfico de drogas doméstico, é fruto de denúncias de que Jucilane estaria armazenando o material entorpecente em sua residência.

“Além do armazenamento das drogas, a denúncia informava que o indivíduo estaria, supostamente, mantendo a adolescente em cárcere privado em sua casa. Ela teria fugido do município de Tapauá (a 449 quilômetros de Manaus) para morar com Jucilane em Manacapuru”, contou.

Conforme o titular, na tarde desta sexta, os policiais civis foram ao local checar as duas informações e encontraram as porções de maconha, confirmando a denúncia a respeito do armazenamento. Jucilane já responde outros processos criminais, inclusive, na cidade de Tapauá.

“A adolescente estava no local, foi resgatada, no entanto nega a informação de que estaria sendo mantida em cárcere. Ela foi encaminhada à Delegacia Especializada de Polícia (DEP) do município, para ser entregue aos pais”, enfatizou.

Jucilane foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e ficará à disposição da Justiça.





Com informações da assessoria.