Homem é preso com drogas durante cumprimento de mandado judicial em Manaus

Conforme o delegado Wenceslan de Queiroz, titular do 28º DIP, as equipes iniciaram as buscas por ele após o mandado de busca e apreensão ser decretado na sexta-feira (6), pelo juiz Fábio Lopes Alfaia, do Poder Judiciário.

O homem era alvo de um mandado de busca e apreensão, mas acabou preso em flagrante ao ser pego com quase 170 porções de drogas no bairro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.