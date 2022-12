Homem é preso com computador roubado, avaliado em R$ 10 mil, em Manaus

Manaus/AM - Um homem de 31 anos foi preso, nesta terça-feira (13), na rua José de Anchieta, bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus. Ele é suspeito por receptação de um computador gamer, avaliado em R$ 10 mil.

De acordo com o delegado Mauro Duarte, titular do 30º Distrito Integrado de Polícia (DIP), o objeto havia sido furtado de uma casa no dia 9 de outubro deste ano, situada na rua Japará, bairro Jorge Teixeira, zona leste.

“Após o furto, a vítima registrou um Boletim de Ocorrência (BO) no 30° DIP, na data de hoje, informando que tinha informações acerca do paradeiro do receptador do material. A partir disso, as equipes iniciaram as diligências e lograram êxito na prisão em flagrante do indivíduo. As investigações continuarão a fim de identificar o autor do furto”, falou.

Procedimentos

Na delegacia, foi arbitrada fiança no valor de R$ 1.212 mil, para que o homem responda ao processo em liberdade. Em caso de não pagamento do valor, ele será submetido à audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.