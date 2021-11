Homem é preso com carga de cocaína pura avaliada em R$ 7 milhões em fusca

Ao abrirem o mesmo, encontraram várias embalagens de entorpecentes da “cocaína pura”, de alto valor no mercado do tráfico. Ao todo, foram 41 kg apreendidos que estavam a caminho de Porto Alegre.

Um jovem, 20, foi preso ao ser flagrado com uma carga de cocaína avaliada em R$ 7 milhões, na rodovia BR-285, no Rio Grande do Sul. O material estava escondido em um fusca que era dirigido por ele.

