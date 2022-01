Homem é preso com arsenal escondido em casa em Manaus

Manaus/AM - Um homem foi preso com armamento, munições e um colete balístico na noite dessa terça-feira (4), no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona Leste. O flagrante ocorreu após denúncia anônima que informava que um grupo fortemente armado estava na rua Nova República. Durante a averiguação, os policiais da Rocam localizaram o grupo, mas eles conseguiram fugir e apenas um foi alcançado e preso. Com ele foi encontrada, no momento da revista, uma arma caseira calibre 16. Posteriormente, ele confessou que tinha uma espécie de arsenal escondido em casa e levou os agentes até lá. No imóvel foram achadas uma espingarda calibre .12,; uma carabina calibre 5.5; 16 munições calibre .12; 15 munições calibre .40; uma munição calibre .762, um carregador fuzil, duas capas com placa de colete balístico; um aparelho telefônico, iPhone, modelo 5S, de cor branca; e um rádio transmissor, de marca Baofeng.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.