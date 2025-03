Homem é preso com armas ao ser flagrado em moto sem placa em Lábrea

Manaus/AM - Um homem de 23 anos foi preso nessa segunda-feira (17), no município de Lábrea, ao ser flagrado com três armas e quase 20 munições no bairro de Barra Limpa.

Os policiais militares realizavam patrulhamento na rua Castelo Branco, por volta das 17h, quando visualizaram uma motocicleta sem placa com dois homens nela. Eles tentaram fugir, mas foram interceptados.

Na busca pessoal, foram encontrados com um dos homens um rifle, calibre 22 de fabricação artesanal com luneta, uma espingarda calibre 22, de fabricação artesanal e uma carabina de pressão PCP 5.5mm com luneta, e 18 munições intactas de calibre 22.

O suspeito foi preso e conduzido à 6ª Delegacia Interativa de Polícia Civil Local (DIPCL).