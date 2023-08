Homem é preso com arma após discussão em família no Amazonas

Denúncias – A Polícia Militar orienta à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

Ao chegar no endereço, o suspeito estava na frente da residência, e ao ser indagado sobre a denúncia, disse que se tratava de discussão em família. Então os policiais efetuaram revista pessoal nele e em seguida fizeram buscas no imóvel e encontraram dentro de uma gaveta, a bolsa os objetos.

De acordo com o relatório da Polícia Militar, por volta de 20h16, a Rocam, durante patrulhamento na rua Men de Sá, beco do Chico, na invasão da Branca, recebeu denúncia de moradores, relatando que em uma casa estaria ocorrendo uma briga de família, e que um homem estaria também fazendo ameaças à vizinhos das proximidades portando arma de fogo.

Manaus/AM - Um homem de 26 anos, que não teve o nome divulgado pela polícia, foi preso por porte ilegal de arma de fogo após uma discussão em família, na noite de sexta-feira (18), no município de Tabatinga, interior do Amazonas. Com o suspeito, os policiais encontraram um simulacro de arma de fogo, tipo pistola e 26 munições de variados calibres.

