Homem é preso com 49 quilos de drogas escondidos em mata no Amazonas

A equipe militar realizava patrulhamento ostensivo, por volta das 20h30, quando avistou um indivíduo em atitude suspeita na rua Alonso Ipuchima. Após abordagem, durante revista pessoal, foram encontrados com o suspeito cinco papelotes de substância análoga a cocaína. Questionado, ele afirmou que comercializava a droga e que possuía uma quantidade maior escondida na residência do seu tio, cujo endereço informou aos policiais. A equipe se dirigiu ao local, onde o tio do suspeito informou aos policiais que o seu genro havia levado os entorpecentes para esconder em uma área de mata. Em buscas no local indicado, os militares encontraram um total de 49 tabletes de substância análoga a cocaína, pesando aproximadamente 1 quilo cada.

Manaus/AM - Um homem de 21 anos foi detido com cerca de 50 quilos de drogas, na noite da quinta-feira (05), no município de Benjamin Constant, em desdobramento da operação Hórus.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.