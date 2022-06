Homem é preso com 16 celulares após assalto a ônibus em Manaus

No sábado (4), um jovem de 20 anos, também foi detido ao ser flagrado com uma arma e munições na avenida André Araújo, zona centro-sul. O caso foi encaminhado ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Com ele foram encontrados um simulacro de pistola; um carregador de pistola 638, com nove munições calibre .380, não deflagradas; e 16 celulares.

