Homem é preso com 100 quilos de oxi no Amazonas

Manaus/AM - Policiais militares da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) prenderam na madrugada deste sábado (26), um homem de 40 anos, em posse de grande quantidade de drogas, no bairro Central, do município de Itamarati, no Amazonas.

A equipe recebeu várias denúncias de que um homem estava comercializando entorpecentes na área. Ao chegar no local mencionado na denúncia, os policiais efetuaram a detenção do suspeito, com ele foi apreendido 100 quilos de oxi.

Após a localização do entorpecente e apreensão, o suspeito foi conduzido a 7ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).