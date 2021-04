Homem é preso após tentar matar rival a tiros de espingarda no Amazonas

O homem foi conduzido para o 36º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para as providências cabíveis. A vítima segue internada, mas não há detalhes do estado de saúde dela.

O crime ocorreu no ramal do Timbira, no Km 10 da rodovia AM-010. Na ocasião, o acusado fez vários disparos de espingarda contra o rival, que precisou ser transferido para o Hospital 28 de Agosto, em Manaus.

Manaus/AM - Um homem de 41 anos foi preso por tentativa de homicídio contra um indivíduo de 34 anos, na tarde dessa segunda-feira (26), no município de Rio Preto da Eva, no Amazonas.

