Homem é preso após tentar estuprar prima de esposa em Manaus

A vítima registrou o caso na delegacia da mulher e após mandado de prisão preventiva expedido o homem foi detido nesta terça-feira (28), no bairro Jorge Teixeira, na zona Leste da capital. O suspeito irá responder por tentativa de estupro combinado com violência doméstica e ficará à disposição da Justiça.

Entretanto, o homem decidiu ir até a casa da jovem para tentar cometer o crime. “Ao chegar ao local, disse ter ido emprestar o cartão de crédito dela. Posteriormente, ele se dirigiu à jovem, dizendo que seu sonho era ficar com ela, em seguida, tentou colocar as mãos em suas partes íntimas, mas esta reagiu afastando-se”, disse Mafra.

De acordo com a delegada Débora Mafra, da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM), a vítima tem 18 anos e morou por dois anos na casa do casal, pois ajudava a cuidar do filho deles. Durante esse período, ela percebeu que o homem apresentava comportamento inapropriado com olhares e demonstração de ciúmes, ocasião em que tomou a decisão de sair de lá.

