Homem é preso após roubar dois bancos na mesma avenida no Amazonas

Manaus/AM - Um homem, identificado apenas como Jonas foi preso ao ser flagrado tentando roubar um banco nesse domingo (9) no Centro do município de Itacoatiara, no interior do Amazonas. O acusado foi detido no Beco Stone, no bairro Jauari I. Segundo a polícia, o homem já é conhecido pelas autoridades por ter executado outros roubos a agências bancárias da cidade. O último crime ocorreu na semana passada em uma unidade do Banco do Brasil que fica localizada na mesma avenida do crime de ontem. Durante a prisão, a polícia constatou que ele furtou um notebook e já teria vendido o aparelho para outra pessoa. O receptador também foi encontrado e preso. Ambos vão responder pelos seus respectivos crimes.

