Homem é preso após matar ex com rosto retalhado a facadas no Amazonas

Manaus|AM - Josimar Diniz Lima, de 28 anos, foi preso suspeito de matar sua ex-companheira, Jeiciane da Mata Penaforth, que tinha 37 anos. O crime ocorreu hoje, por volta das 5h, em uma estrada no bairro São Francisco, em Tonantins, no interior do Amazonas.

Conforme o investigador Raimundo Menezes o homem já havia sido preso anteriormente por violência doméstica, entretanto, estava cumprindo prisão domiciliar.

“Na madrugada de hoje, o infrator invadiu a casa da sua ex-companheira, pegou facas que estavam na cozinha do imóvel e foi até o quarto dela. Eles iniciaram uma discussão, ocasião em que ele desferiu vários golpes na região do rosto dela”, detalhou o gestor.

Ainda segundo Menezes, após cometer o crime, o homem fugiu do local em direção ao Porto Principal de Tonantins. No entanto, conseguiu ser capturado pelas equipes policiais.

“Nós fomos acionados por volta das 6h e prendemos o suspeito em fuga, já no porto do município. Ele confessou a autoria do crime”, relatou.

Josimar foi autuado em flagrante por feminicídio. Ele ficará custodiado na carceragem da unidade policial, à disposição do Poder Judiciário.