Homem é preso após matar primo com faca cravada no pescoço no Amazonas

Manaus/AM - Erlândio Oliveira Félix, 23, foi preso suspeito de matar seu próprio primo, Anderson de Oliveira Matos, que tinha 20 anos, no município de Carauari, no interior do Amazonas, na última sexta-feira (23).

A prisão aconteceu horas depois nas imediações do banho do Janjão, zona rural da cidade. De acordo com Emerson Cardoso, gestor da unidade policial, na ocasião, os indivíduos tiveram um desentendimento após terem consumido uma droga conhecida como “selador”, que é bastante utilizada pelos jovens de Carauari.

Durante a discussão, Erlândio desferiu um golpe de faca no pescoço de Anderson, que caiu no chão. Policiais militares conduziram a vítima até um hospital, porém, o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu.

O acusado fugiu logo depois do crime e foi encontrado durante buscas nas proximidades do banho do Janjão, local de difícil acesso. Ele vai responder por homicídio de deve permanecer preso.