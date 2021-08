Homem é preso após matar a mulher a facadas durante discussão no Amazonas

Após o crime, o homem tentou fugir, mas foi detido por populares e amarrado. “Colocaram ele e a vítima em uma canoa para levar até a delegacia, mas antes de chegar no porto da comunidade Araras, ele pulou no rio e fugiu”, completou o tenente.

Manaus/AM - Um homem, até o momento identificado apenas como Igor, foi preso após matar a própria mulher, de 31 anos, a facadas após uma discussão. As informações foram divulgadas nesta sexta-feira (13), mas o crime ocorreu na última quarta (11), na na Zona Rural de Novo Aripuanã, no interior do Amazonas.

