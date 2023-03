Homem é preso após invadir a casa da ex e agredi-la no Amazonas

O indivíduo responderá pelos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência e lesão corporal, no âmbito da violência doméstica. Ele passará por audiência de custódia e ficará à disposição do Poder Judiciário.

A autoridade policial ressalta que todas as investigações de crimes contra as mulheres em Parintins são conduzidas pela DEP, a fim de amparar e acolher essas vítimas e levar mais segurança e proteção.

Segundo a titular da DEP, os policiais seguiram em busca do infrator e cumpriram o mandado de prisão contra ele no bairro Pascoal Alágio.

Manaus/AM - Um homem de 41 anos foi preso nesta terça-feira (7), por descumprir medida protetiva de urgência e lesão corporal no âmbito da violência doméstica, cometidos contra a sua ex-companheira. Os crimes ocorreram no dia 3 de março deste ano, em Parintins.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.