Homem é preso após furtar escola no Amazonas

Manaus/AM - Um homem de 25 anos foi preso na manhã de domingo (4), após furtar uma escola no município de Alvarães. Com ele, que foi detido no interior de uma escola, os policiais apreenderam uma faca.

Segundo informações dos policiais que atenderam a ocorrência, durante realização de barreira policial, eles receberam denúncia via linha direta informando que havia um homem no interior de uma escola e que o mesmo estava furtando objetos da referida unidade de ensino.

Os policiais foram até o local e durante buscas viram que ele estava tentando fuga pela mata, mas foi alcançado e abordado. Durante revista pessoal, os policiais encontraram com ele uma faca do tipo peixeira.

o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil do município para os procedimentos legais.