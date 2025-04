Homem é preso após estuprar e engravidar jovem em Nhamundá

Manaus/AM - Um homem de 30 anos foi preso, nesta sexta-feira (25), suspeito de estuprar e engravidar uma jovem de 30 anos, no município de Nhamundá, no interior do Amazonas. O crime foi praticado em fevereiro deste ano no município.

De acordo com a delegada Priscilla Orberg, da 43ª DIP, a própria vítima fez a denúncia. No dia do crime, o suspeito atraiu a jovem para uma usina de energia da cidade, alegando que tinha uma encomenda para o irmão dela.

“No local, aproveitando-se de estar a sós com a jovem, ele cometeu a violência sexual. Além disso, ele a ameaçou, afirmando que repetiria o ato contra a irmã da vítima caso ela denunciasse o crime à polícia”, explicou a delegada.

Segundo Priscilla Orberg, a vítima prestou depoimento e, com base nas informações coletadas, a equipe de investigação iniciou as diligências e solicitou exames médicos para ela.

“Foi realizado um exame de conjunção carnal e também foi verificada a gravidez resultante da violência sexual. Com base nisso, representamos pela prisão preventiva do indivíduo, que foi concedida pela Justiça e cumprida hoje”, afirmou a delegada.

Procedimentos

O homem responderá por estupro e será submetido à audiência de custódia, permanecendo à disposição da Justiça.