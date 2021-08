Homem é preso após divulgar cenas de sexo com a ex em Manaus

Manaus/AM - Suspeito de gravar cenas de sexo com a ex e divulgar as imagens na internet, um homem, de 35 anos, foi preso na manhã desta sexta-feira (6), no bairro Japiim, Zona Sul de Manaus, por policiais da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM).

De acordo com a polícia, o homem ainda é suspeito do crime de lesão corporal contra a jovem, que tem 22 anos. “A vítima procurou a delegacia e informou ter sofrido múltiplas agressões físicas por parte do indivíduo. Ela já possui um longo histórico de violência doméstica, dependência emocional e abusos, e, não aguentando mais viver dessa maneira, veio à delegacia formalizar a denúncia. Nós a encaminhamos para a realização de exames de corpo de delito e ainda solicitamos medidas protetivas contra o indivíduo ”, explicou a delegada.

Segundo a autoridade policial, no dia seguinte ao fato criminoso, a jovem retornou à delegacia e informou que o homem teria divulgado vídeos íntimos dela com seus amigos. “Diante disso, nós solicitamos à Justiça um mandado de prisão preventiva em nome dele, e a ordem judicial foi expedida no dia 4 de agosto deste ano, pelos juízes Sabrina Cumba Ferreira, da Criminal da Central de Plantão”, enfatizou Kelene.

O homem irá responder pelos crimes de lesão corporal e divulgação de cena de sexo. Após os procedimentos cabíveis na Especializada, o autor será encaminhado à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde permanecerá à disposição da Justiça.