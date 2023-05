Homem é preso após dar facada na barriga de amigo que agarrou sua esposa

O homem disse que se armou com uma faca, e acabou enfiando o objeto na barriga do amigo.

Segundo o G1, aara a polícia, o suspeito de desferir as facadas disse que convidou o amigo para consumir bebidas alcoólicas em sua residência, no entanto, o convidado teria agarrado à força a mulher, que começou a gritar por socorro.

Um homem de 20 anos foi preso suspeito de esfaquear o amigo que teria tentado abusar sexualmente de sua mulher, dentro da casa do casal. O crime aconteceu no fim de semana, em Marcelândia, Mato Grosso.

