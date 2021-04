Homem é preso após bater na companheira em Manaus

Manaus/AM - Um homem de 27 anos foi preso na madrugada desta terça-feira (13), por violência doméstica contra a mulher, de 23 anos, no bairro Cidade de Deus, zona Norte de Manaus.

De acordo com policiais da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a equipe foi acionada via Centro de Comunicações Operacionais Policiais Militares (Cecopom) para atender a ocorrência de agressão de uma mulher pelo companheiro, na rua 6 do Cidade de Deus.

No endereço, a equipe fez contato com a vítima, que confirmou ter sofrido agressão física e verbal por parte do marido. Ao perceber que a vítima relatava os fatos aos policiais, o homem se exaltou, sendo contido pela equipe, que lhe deu voz de prisão.

O autor da agressão foi conduzido para a Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DCCM) para os procedimentos cabíveis.