Homem é preso após atirar na própria filha dentro de casa no Amazonas

A polícia foi acionada e foi ao endereço, chegando lá, encontraram Luiz com três armas caseiras no imóvel, uma delas havia sido usada contra a filha.

Manaus/AM - Luiz Carlos Pinheiro Castilho, 53, foi preso após atirar contra a própria filha dentro da casa onde morava com a família no município de Borba, no interior do Amazonas.

