Homem é preso após assaltar três vezes a mesma drogaria em Manaus

Ainda conforme o delegado, ao consultar o nome do infrator nos Procedimento Policiais Eletrônico (PPE), foi constatado que ele também seria autor de roubos praticados em outras farmácias. Um Inquérito Policial (IP) foi aberto para apurar as ações delituosas.

“Na ocasião dos fatos criminosos, o indivíduo entrava na loja, simulava que iria comprar alguns objetos e, ao chegar no caixa, anunciava o roubo. Na manhã de hoje, ele novamente consumou a ação criminosa, entretanto, uma funcionária do comércio o reconheceu e, de imediato, acionou os policiais civis e militares, que se deslocaram ao local e efetuaram a prisão em flagrante dele”, disse.

De acordo com o delegado Jander Mafra, titular do 10° Distrito Integrado de Polícia (DIP), o delito ocorreu ainda na manhã desta quarta, e este é o terceiro roubo praticado pelo autor, no mesmo estabelecimento comercial, tratando-se de um crime tipicamente continuado.

