Homem é preso após assaltar PM em Manaus; Veja vídeo do crime

O suspeito foi encontrado no bairro do Japiim, e conduzido para uma delegacia.

O homem foi em direção à vítima e puxou seus pertences da policial, que ainda tentou reagir, mas acabou cedendo. No entanto, assim que o criminoso entrou no carro, ela sacou uma arma e atirou, mas não acertou o alvo.

Manaus/AM - Um homem foi preso na tarde deste sábado (7), no bairro do Japiim, na Zona Sul de Manaus, suspeito de ter roubado uma policial militar no bairro do Novo Aleixo, na Zona Norte de Manaus.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.