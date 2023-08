Homem é preso após apresentar CNH falsa em fiscalização em Manaus

Manaus/AM - Um homem de 31 anos, que teve a identidade preservada pela polícia, foi apreendido, nesta sexta-feira (18), após apresentar uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsa em uma fiscalização do Detran, nas proximidades do quilômetro 30, da Rodovia AM-010 (Manaus - Itacoatiara).

De acordo com o coordenador da Fiscalização do Detran-AM, Arthur Cruz, o indivíduo estava conduzindo um veículo de uma empresa quando foi abordado. “Na ocasião, o agente de trânsito ao consultar o CPF dele no sistema, verificou a inexistência da habilitação”, explica ele, ressaltando que, logo em seguida, o homem admitiu que havia adquirido o documento de forma irregular.

Ainda de acordo com Cruz, o indivíduo foi conduzido ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), localizado na avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. “Ele irá responder pelo artigo 304, do Código Penal (CP), que trata do uso de documento falso. A pena para o crime é de 2 a 6 anos, nos casos de documento público.”, finalizou, ressaltando que a investigação seguirá em andamento.

Com informações da assessoria.