Homem é preso após abusar da própria prima de 11 anos em Coari, no Amazonas

Manaus/AM - Um jovem de 21 anos foi preso em flagrante, nesta quarta-feira (25), por estupro de vulnerável cometido contra a prima dele, de 11 anos. O caso ocorreu em Coari.

De acordo com o delegado José Barradas, a vítima e o infrator moravam na mesma casa. O crime aconteceu no momento em que ela estava se preparando para tomar banho, quando foi surpreendida pelo jovem que a jogou no chão e a ameaçou com uma faca.



“A vítima relata que o indivíduo esfregou suas partes íntimas no rosto dela, obrigando-a a praticar o ato libidinoso, porém ela conseguiu chamar a irmã, que de imediato procurou a delegacia para registrar um Boletim de Ocorrência (BO) e denunciar o delito”, explicou Barradas.



Após registrado o BO, as equipes policiais se deslocaram ao endereço mencionado e encontraram o infrator escondido no banheiro da residência, onde foi preso em flagrante e, posteriormente, conduzido à unidade policial, para a realização dos trâmites cabíveis.



Procedimentos

O indivíduo irá responder por estupro de vulnerável. Após os trâmites cabíveis na unidade policial, ele ficará custodiado na Unidade Prisional do município, à disposição da Justiça.