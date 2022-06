Homem é preso apor ameaçar e atirar em casa de vizinho no Amazonas

Conforme a PM, a viatura foi acionada para verificar ocorrência de disparo de arma de fogo no endereço repassado. Ao chegar no local, a equipe encontrou vários populares que informaram que o indivíduo teria efetuado disparo em direção à residência de Edson Filho, 36 anos, e ameaçou uma mulher, para conter a ação de conflito, os populares haviam imobilizado o suspeito.

Manaus/AM - Policiais militares do 9° Batalhão da Polícia Militar (BPM) detiveram um indivíduo por posse irregular de arma de fogo e foi apreendeu uma espingarda, na noite de sexta-feira, no quilômetro 11 da rodovia AM-352, a estrada de Novo Airão, interior do Amazonas.

