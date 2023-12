Homem é preso ao vender drogas em beco de Manaus

Manaus/AM - Os policiais da 10° prendeu, nesta terça-feira (19), um homem por tráfico de drogas, na zona oeste de Manaus.

Os militares, por volta das 8h30, realizavam patrulhamento de rotina pela Travessa dos Franceses, quando receberam informações da população sobre um homem que estaria vendendo drogas, no beco Popular. Ao chegar ao local indicado, a equipe identificou o suspeito, de acordo com as características repassadas. O homem, ao perceber a presença dos PMs tentou fugir, mas foi contido.

Na abordagem e revista pessoal, foram encontradas sete porções pequenas de cocaína, uma porção média de maconha, uma porção média de pedra de oxi e um aparelho celular.

Diante disso, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido ao 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP). Na delegacia, foi verificado que o homem já possui passagem pela polícia pelo crime tráfico de drogas.

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.