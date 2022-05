Homem é preso ao tentar vender moto roubada na OLX em Manaus

Manaus/AM - Um homem de 26 anos foi preso na frente de um shopping ao tentar vender uma motocicleta roubada no site OLX, em Manaus. A vítima, reconheceu o veículo, marcou um encontro com o suspeito e ele terminou na prisão.

Conforme a 22ª Cicom, a equipe foi acionada através do linha direta pela proprietária do veículo, que informou que teve sua moto furtada há cinco dias e verificou que ela estava à venda no aplicativo.

A vítima relatou que fez contato com o suspeito e marcaram de negociar a Factor, no valor de R$ 1500, na entrada do shopping.

O encontro foi marcado na última sexta-feira (20), e a Polícia Militar avisada, acompanhou a negociação e prendeu o vendedor em flagrante.

A unidade policial, alertou vítimas de furto/roubo para os cuidados que se deve ter ao comprar produtos no aplicativo OLX e outros sites de venda online, pois muitos destes objetos podem ser produto do crime.

A ocorrência foi registrada no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Denúncias – A Polícia Militar orienta à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.