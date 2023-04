Homem é preso ao tentar se registrar como enfermeiro com certificado falso em Manaus

Manaus/AM - Um homem foi preso nesta quarta-feira (26), no Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas (Coren-AM), enquanto tentava dar entrada no registro como profissional de enfermagem com diploma falso do curso superior de uma instituição universitária.

Após desconfiar da legitimidade do diploma, a equipe que realiza as inscrições para cadastro e registros dos profissionais de enfermagem, buscou averiguar a veracidade do documento apresentado pelo cidadão. O Coren-AM constatou tratava-se de diploma falso, visto que a instituição de ensino negou ser a responsável pela expedição do diploma.

Ele foi encaminhado à sede da Polícia Federal para prestar esclarecimentos.

“O Coren Amazonas atua firmemente para que indivíduos que tentam atuar como profissionais de maneira irregular sejam duramente penalizados. O Conselho adota mecanismos de segurança para averiguação desses tipos de documentos, e sempre consegue detectar tais irregularidades, e tomando todas as providências cabíveis junto às autoridades responsáveis”, informou o procurador do Coren-AM, Davi Martins.

O crime praticado pelo falso enfermeiro foi está inserido no art. 304 do Código Penal por apresentação de documentação falsa. A pena para esse tipo de crime é de dois a seis anos de reclusão, podendo aumentar caso seja constatado outros crimes ainda em apuração.