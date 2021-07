Homem é preso ao tentar dar golpe em banco com documentos do sogro em Manaus

Amazonense, Anderson já havia sido preso em 2019, no Rio de Janeiro, por chefiar golpes de venda de carro no município de Jacarepaguá.

Segundo o delegado, os funcionários do banco perceberam que o homem não respondia nenhuma pergunta, apenas Anderson falava e, desconfiando disso, contataram a Especializada, após um funcionário recordar que o autor já havia sido preso por estelionato. “Imediatamente nos deslocamos ao endereço e efetuamos a sua prisão. Constatamos, ainda, que ele já possui passagem pela polícia pelo crime de estelionato, com a aplicação de golpes durante a compra e venda de automóveis”, relatou o titular da DERFV.

“Dias depois, Anderson o levou até uma agência bancária, sem dizer que seria para uma falsa análise de crédito para clientes de alta renda. No local, o autor se passou por filho dele e informou que o homem era médico. Além disso, afirmou que o homem possuía uma renda alta, e que gostaria de um cartão de crédito com limite de R$ 30 mil”, explicou Aldeney.

Segundo o delegado Aldeney Goes, titular da DERFV, o homem pegou o documento do próprio sogro dele, um homem de 57 anos, para a prática do crime. Segundo o delegado, o infrator informou ao sogro que utilizaria o documento para dar entrada em um apartamento.

