Homem é preso ao tentar assaltar fiéis em frente à paróquia no Amazonas

Manaus/AM - Um homem, identificado como Matias Pereira Antunes, 29, foi preso, nesta quinta-feira (09), por tentativa de roubo contra duas pessoas que estavam em frente à Casa Paroquial no bairro Centro, no município de Maués, no interior do Amazonas. Um segundo suspeito foi identificado e notificado para prestar esclarecimentos.

Conforme os policiais civis, no momento do crime, as vítimas estavam conversando em frente à Casa Paroquial após uma missa, momento em que dois indivíduos chegaram, e as abordaram. Uma das vítimas recebeu um golpe mata-leão e foi ameaçada com uma faca, e os autores levaram seus aparelhos celulares.

“Populares notaram que se tratava de um crime e acionaram os policiais, e também passaram a perseguir os criminosos, mas apenas Matias foi capturado e levado à delegacia junto com a faca utilizada no crime”, informaram.

Os policiais civis continuaram as diligências e, nesta sexta-feira (10/11), conseguiram identificar o segundo suspeito, Alisson Ferreira da Mota, conhecido como “Gordo”. Por já estar fora do período do flagrante, ele foi notificado a comparecer à delegacia e prestar esclarecimentos.

“A princípio ele negou sua participação no crime, mas após Matias confirmar a participação dele no ocorrido, resolveu confessar a autoria”, disseram os policiais.

Matias foi autuado em flagrante por tentativa de roubo. Já Alisson responderá pelo crime em liberdade. No entanto, será representada à Justiça pela prisão preventiva de ambos os infratores.