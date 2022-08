Homem é preso ao ser flagrado com armas em área vermelha em Manaus

Ele contou que as outras duas estavam escondidas na residência dele e levou a polícia até lá. No imóvel havia mais duas pistolas calibres .45. O acusado foi preso em flagrante e encaminhado ao 1° DIP.

Os agentes o abordaram e de início encontraram uma pistola na cintura dele. Ao ser questionado sobre a origem do armamento, o mesmo informou que teria encontrado uma bolsa com três armas.

Manaus/AM - Um homem de 44 anos foi preso ao ser flagrado com três armas no bairro Petrópolis, na zona Sul, na noite desse sábado.

