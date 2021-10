Homem é preso ao se passar por policial para cobrar dívidas de agiota em Manaus

Para dar mais veracidade ao disfarce, ele chegou a instalar uma sirene no interior do veículo, semelhante aquelas usadas em carros descaracterizados da Polícia Civil. Até o modelo do veículo era o mesmo usado pela PC.

Ele segurava uma arma e chegou a jogar o carregador da mesma no piso do carro para disfarçar.

Agentes que passavam ao lado do veículo, viram uma camisa da corporação no banco de trás e notaram que o suspeito ficou assustado ao vê-los.

