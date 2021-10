Homem é preso ao invadir escola e ameaçar estudantes com terçado no Amazonas

Os dois haviam rompido e por não aceitar o fim do namoro, ele está perseguindo e ameaçando a ex. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia da cidade.

O acusado chegou até a quebrar o portão e atear fogo nas cortinas de uma sala de aula no dia do ataque, mas conseguiu fugir.

Manaus/AM - Um homem foi preso ao tentar invadir uma escola armado com uma terçado no bairro Santo Antônio do Matupi, na cidade de Manicoré, interior do Amazonas, nessa terça-feira (5).

