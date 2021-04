Homem é preso ao confessar para primo que matou amigo a facadas em Manaus

Manaus/AM - Um homem foi preso após matar o próprio amigo, identificado apenas como Diego, a facadas na tarde dessa quarta-feira (21), em uma casa localizada na avenida Silves, bairro Crespo, Zona Sul. O corpo foi achado e removido, mas a polícia não tinha informações sobre o assassino.

O autor só foi descoberto porque confidenciou o crime ao primo em tom de satisfação. Na ocasião, ele e revelou que estava com a vítima e uma mulher no local, quando se desentendeu com ela.

Os dois partiram para a luta corporal e o suspeito, que estava armado com uma faca, acabou desferindo vários golpes em Diego.

Após o crime, ele deixou o local e foi para a casa do primo, no bairro Jesus me Deu, na Zona Norte. Lá confessou o que havia feito e foi preso após o familiar chamar a polícia.