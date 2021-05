Homem é preso ao atacar mulher e outras dua pessoas a facadas em Manaus

Vizinhos acionaram uma viatura e o suspeito acabou detido e levado para a Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM). As vítimas foram socorridas, mas não foram repassados detalhes do estado de saúde delas.

O caso ocorreu na rua Topázio, no bairro Nova Floresta, por volta das 23h. De acordo com a polícia, o homem atacou e golpeou três pessoas durante uma confusão no local, entre elas, ao menos uma mulher.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.