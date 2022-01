Homem é preso ao atacar jovem a estocadas no Amazonas

Manaus/AM - Um homem de 20 anos foi preso por tentar matar a estocadas um jovem de 22 anos, na cidade de Tefé, no interior do Amazonas, nesse sábado (1). O crime ocorreu próximo à cidade de Beruri, na Ilha do Nato Preto, por volta das 11h. O suspeito atacou a vítima e desferiu três golpes com arma faca. O jovem foi levado ao Hospital Antônio Ferreira Campos e está em estado grave. A polícia conseguiu identificar o suspeito ainda na cena do crime e ele foi preso em flagrante. Em seguida, ele foi encaminhado ao 80º Distrito Integrado de Polícia (DIP), em Beruri.

