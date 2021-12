Homem é preso ao apontar espingarda na cabeça de cliente em padaria de Manaus

Manaus/AM - Um homem de 18 anos foi preso nesta quinta-feira (30), suspeito de roubar uma panificadora, localizada no bairro Novo Aleixo, Zona Norte da capital. A Polícia Militar afirmou que estava fazendo ronda pelo bairro quando foi abordada por um denunciante, que informou que sua panificadora estava sendo assaltada por dois criminosos portando armas de fogo, e que havia conseguido fugir para pedir socorro. Os PM's foram até o estabelecimento comercial, onde se depararam com os suspeitos armados. Um dos homens estava com uma espingarda caseira calibre 12, apontando para uma das vítimas, e o outro estava com um simulacro de arma de fogo. Na ação, um dos infratores conseguiu fugir, deixando cair a arma que carregava, e o outro homem foi preso em flagrante. A ocorrência foi encaminhada para o 6°Distrito Integrado de Polícia (DIP).

